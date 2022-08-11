За вбивство сина в день свого народження засуджено мешканця Хмельниччини

За публічного обвинувачення Кам’янець-Подільської окружної прокуратури суд визнав винним 70-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).



Подія сталась у березні цього року у с. Пільний Макарів на Дунаєвеччині.

Встановлено, що під час святкування ювілею засудженого між рідними виник конфлікт, в ході якого батько й схопився за ніж. Отримавши ножове поранення в груди, 46-річний потерпілий від отриманих травм помер на місці.

Вироком Дунаєвецького районного суду чоловіка засуджено до 7 років позбавлення волі.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури