За вбивство та пограбування пари пенсіонерів двоє вінничани отримали довічне позбавлення волі

Прокурор Вінницької обласної прокуратури довів у Вінницькому апеляційному суді законність вироку суду першої інстанції, яким двох мешканців обласного центру засуджено до довічного позбавлення волі за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 299, ч. 4 ст. 187, п. п. 6, 9, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 396 КК України.

Прокурором обласної прокуратури беззаперечними доказами перед судом доведено те, що один зі злочинців, дізнавшись від знайомої про наявність у літнього подружжя значної суми коштів, з метою власного збагачення вирішив ними заволодіти.

Реалізуючи злочинний умисел разом із раніше судимим за вчинення умисного вбивства співучасником, який мав не зняту і не погашену судимість, у вересні 2017 року, діючи умисно, усвідомлюючи явну фізичну перевагу над людьми похилого віку, вбили подружжя та заволоділи коштами потерпілих у сумі 5 тис. доларів США, 9 тис. євро, 2 тис. гривень та золотими виробами.

З метою приховування слідів вчиненого злочину злочинці підпалили житловий будинок потерпілих після чого з місця події зникли.

Вінницький апеляційний суд з беззаперечними доказами прокурора погодився та призначене судом першої інстанції обвинуваченим покарання у вигляді довічного позбавлення волі залишив без змін.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури