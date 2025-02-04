За вбивство та замах на вбивство жителя Рівненщини прокурори хочуть відправити до психлікарні

Прокурори Рівненської окружної прокуратури скерували до суду клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру у кримінальному провадженні за фактами замаху на вбивство та вбивства (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115, п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України).

Слідством встановлено, що в серпні 2024 року неподалік озера Басів Кут молодик напав на рівнянина та завдав йому два удари ножем в груди, після чого втік з місця злочину. 63-річному потерпілому своєчасно надали медичну допомогу.

Крім цього, вже у вересні минулого року, цей же зловмисник напав на випадкового чоловіка в полі неподалік лікарні на вул. Миколи Карнаухова та завдав йому не менше шести ударів ножем в груди та живіт, після чого втік з місця злочину. Попри вжиті заходи, 85-річний потерпілий через декілька днів помер у лікарні.

Поліцейські оперативно встановили особу та затримали нападника. Виявилося, що це рівнянин, раніше судимий за вбивство своєї матері. Через свій психічний стан він відбував покарання у психіатричному закладі, і лише у травні 2024-го вийшов на волю.

Чоловікові повідомили про підозру, а Рівненський міський суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Втім, цей запобіжний захід змінено на поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом в умовах, що виключають його небезпечну поведінку.

Досудове розслідування проводили слідчі СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури