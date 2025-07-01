За вбивство трьох людей до довічного ув’язнення засуджено мешканця Кіровоградщини 

За публічного обвинувачення прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури місцевого жителя визнано винним в умисному вбивстві, в тому числі вчиненому повторно та з корисливих мотивів (п. п. 6, 13 ч. 2 ст. 115 КК України).

За послідовної та принципової позиції прокурорів, на підставі зібраних беззаперечних доказів, у суді доведено винуватість засудженого за всіма статтями обвинувачення.

Як встановлено, засуджений упродовж серпня 2022 – липня 2023 років здійснив ряд умисних вбивств.

Так, наприкінці серпня 2022 року чоловік після сварки з знайомим здійснив його вбивство за допомогою металевої труби, якою наніс ряд ударів останньому. Труп потерпілого закопав у полі.

Знайому жінку, з якою розпивав спиртні напої у грудні того ж року, засуджений кинув у водойму після того, як вона втратила свідомість на ґрунті випитого.

Останнім об’єктом злочинного посягання був чоловік, якого засуджений з корисливих мотивів зарубав сокирою. Труп потерпілого приховав у полі.

Чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі, що відповідає позиції прокурора у судовому засіданні.

Кіровоградська обласна прокуратура