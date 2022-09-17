За вбивство в Івано-Франківську до 13 років ув’язнення засуджено вбивцю «зі стажем»

Апеляційний суд Івано-Франківської області підтвердив законність вироку суду першої інстанції, яким до 13 років позбавлення волі засуджено 49-річного чоловіка за умисне вбивство ( п.13 ч. 2 ст. 115 КК України).

У суді прокурором повністю доведено винуватість вказаної особи у вчинені вбивства жителя Івано-Франківська. У січні 2019 року між обвинуваченим та його знайомим виник конфлікт під час спільного розпивання алкогольних напоїв. В ході суперечки він схопив ніж та завдав ним ряд ударів по тілу товариша. Від отриманих тяжких тілесних ушкоджень чоловік помер.

Правопорушник вже судимий за аналогічний злочин.

З призначеним вироком суду першої інстанції покаранням засуджений не погодився та оскаржив його в апеляційному порядку.

Завдяки принциповій позиції прокуратури його доводи відхилено та підтверджено вирок Івано-Франківського міського суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура