За вбивство жінки та поранення чоловіка мешканця Шептицького засуджено до 15 років ув’язнення

За публічного обвинувачення прокурорів Шептицької окружної прокуратури 34-річного місцевого мешканця визнано винним у закінченому замаху на умисне вбивство та умисне вбивство, які були вчинені з хуліганських мотивів та особою, яка раніше вчиняла умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 – п. п. 1, 7, 13 ч. 2 ст.115, п. п. 7, 13 ч. 2 ст. 115 КК України).

Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що обвинувачений у вересні 2024 року, серед білого дня, у Шептицькому, будучи в стані алкогольного сп’яніння, вбив жінку та намагався вбити ще і чоловіка.

В той день фігурант зустрів потерпілих у дворі будинку, де сам проживав та накинувся на них з розкладним ножем, якого мав при собі. Нападник наніс спершу ножові поранення по тілу чоловіка, а згодом і жінці. Після вчиненого фігурант втік з місця події, проте в подальшому був затриманий правоохоронцями.

Внаслідок завданих травм потерпіла померла на наступний день у лікарні. Іншому потерпілому завдано тяжкі тілесні ушкодження.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Шептицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури