За вбивство знайомого мешканця Мукачівщини засуджено до 10 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури мешканця Мукачівщини засуджено до позбавлення волі на 10 років за умисне вбивство знайомого (ч. 1 ст. 115 КК України).

Подія, про яку йдеться, трапилася у с. Неліпино у грудні 2020-го, саме напередодні Нового року. Як встановлено під час досудового розслідування та підтверджено в ході судового розгляду, між обвинуваченим і потерпілим розгорівся конфлікт на ґрунті ревнощів. Чоловік, який перебував напідпитку, наніс знайомому удар кишеньковим ножем у живіт. Поранений намагався втекти з місця події, однак нападник наздогнав його за межами подвір’я і наніс ще кілька ножових поранень у шию та грудну клітку.

Сусіди, що стали свідками конфлікту, викликали на місце пригоди медиків, однак чоловіка врятувати не вдалося – він помер у кареті швидкої медичної допомоги.

Набрання вказаним вироком законної сили очікується, до цього обвинувачений знаходитиметься під вартою.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури