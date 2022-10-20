За вбивство знайомого волинянин отримав 7 років та 6 місяців позбавлення волі
Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 50-річним волинянином умисного вбивства (ч.1 ст. 115 КК України).
Встановлено, що уночі 6 квітня 2022 року нетверезий чоловік у будинку на вулиці Волгоградській в обласному центрі Волині під час конфлікту кілька разів вдарив 34-річного знайомого ножем у шию, спричинивши смерть.
Суд визнав його винуватим в умисному вбивстві та призначив покарання у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі.
Пресслужба Волинської обласної прокуратуриTweet