За вчинення ДТП у стані алкогольного сп’яніння взято під варту депутата Бердянської міськради
За процесуального керівництва Бердянської окружної прокуратури повідомлено про підозру депутату Бердянської міської ради за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 КК України).
За даними слідства, у вересні 2021 року 44-річний водій автомобіля «BMW Х5», перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, рухався проїзною частиною м. Бердянськ та не впоравшись з керуванням, виїхав на розділову смугу, здійснив наїзд на опору та продовжуючи рух скоїв наїзд на пішохода. У результаті дорожньо-транспортної пригоди потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження.
Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України та наразі судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Бердянського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Запорізька обласна прокуратураTweet