За вчинення хуліганства зі стріляниною поліція Київщини затримала озброєного чоловіка

Про постріли у місті Біла Церква на спецлінію «102» повідомили небайдужі перехожі. На місце події оперативно прибули правоохоронці Білоцерківського відділу поліції.

Як з’ясувалось, посеред білого дня поблизу із магазином чоловік дістав зброю та зробив кілька пострілів, після чого пішов в невідомому напрямку.

Поліцейські провели ретельний огляд місця події, де вилучили в якості речових доказів гільзи. Також вони відпрацювали камери відеоспостереження та встановили особу стрілка.

Ним виявився 40-річний місцевий житель, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.

Правоохоронці оперативно затримали зловмисника неподалік від місця злочину, вилучили у нього пістолет та набої до нього. Також у хулігана поліцейські виявили наркотичні речовини – канабіс та амфетамін.

Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. До обрання запобіжного заходу він перебуватиме у ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Відділ комунікації поліції Київської області