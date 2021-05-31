За вчинення розбійного нападу мешканця Сватівського району засуджено до 7 років 6 місяців позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Сватівської окружної прокуратури Луганської області визнано винним та засуджено до 7 років 6 місяців позбавлення волі із конфіскацією майна мешканця Сватівського району за вчинення розбійного нападу (ч. 3 ст. 187 КК України).

У ході слідства та судового розгляду встановлено, що у жовтні 2020 року 29-річний раніше судимий чоловік, перебуваючи у будинку знайомої, під час розпивання алкогольних напоїв, з метою заволодіння чужим майном умисно завдав жінці удар скляною пляшкою по голові та заволодів грошовими коштами потерпілої у розмірі 4 тис. гривень.

У ході судового розгляду прокурори надали суду беззаперечні докази вчинення обвинуваченим інкримінованого злочину, його вина повністю підтверджена висновками судових експертиз.

Сватівський районний суд Луганської області, дослідивши матеріали, погодився з доводами сторони обвинувачення та призначив покарання у вигляді позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили особа перебуватиме під вартою.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сватівської окружної прокуратури)