За вчинення смертельної ДТП 21-річний хмельничанин проведе за ґратами 4 роки

За публічного обвинувачення Окружної прокуратури міста Хмельницького суд визнав винним 21-річного хмельничанина у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).



Дорожньо-транспортна пригода сталась у листопаді 2020 року у Хмельницькому.



Проявивши неуважність, хлопець здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переході.

Від отриманих травм 76-річна пенсіонерка померла у лікарні.

Вироком Хмельницького міськрайонного суду винуватця ДТП засуджено до 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури