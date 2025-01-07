За вчинення диверсії на залізниці та пошкодження об’єктів електроенергетики судитимуть уманчанина

Прокурорами Черкаської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 21-річного місцевого жителя за фактом диверсії та умисного пошкодження об’єктів електроенергетики (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 194-1 КК України).

За даними слідства, впродовж травня-липня 2024 року обвинувачений через Інтернет-месенджер отримував вказівки від представника спецслужб рф щодо здійснення підпалів трансформаторних підстанцій, розподільчих шаф залізниці, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення, з метою ослаблення логістики держави в умовах воєнного стану. Також, він підпалював об’єкти електроенергетики, що призвело до порушення їх функціонування.

Молодик виконував диверсійні замовлення на Уманщині вночі, за що отримував грошову винагороду на рахунок криптогаманця. У результаті пожеж наносилась шкода залізничним та енергетичним об’єктам, що негативно впливало на роботу АТ «Укрзалізниця» та ПАТ «Черкасиобленерго».

У липні 2024 року під час чергового нічного підпалу, фігуранта було викрито та затримано на місці вчи нення злочину з паливно-мастильними матеріалами. У телефоні обвинуваченого виявлено фото- та відеодокази підпалів, які він надсилав замовнику на підтвердження виконаної роботи.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими УСБУ в Черкаській області, за процесуального керівництва прокурорів обласної прокуратури.

За вчинене обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком на п’ятнадцять років або довічне ув’язнення, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури