За вчинення грабежу двох жителів Золотоніського району засуджено до позбавлення волі

За публічного обвинувачення прокурорів Золотоніської окружної прокуратури Золотоніським міськрайонним судом Черкаської області ухвалено обвинувальний вирок у кримінальному провадженні стосовно 41-річного та 29-річного жителів Золотоніського району за фактом відкритого викрадення чужого майна в поєднанні з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, та з проникненням у житло, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

Слідством встановлено, що два місцеві жителі, будучи раніше судимими, за попередньою змовою, наприкінці грудня минулого року незаконно проникли до одного з будинків у Золотоніському районі, де спричинивши тілесні ушкодження потерпілій, заволоділи належними їй коштами та золотими прикрасами на суму понад 100 тис. грн. Після цього правопорушники з місця вчинення злочину зникли.

У ході судового розгляду обвинувачені визнали свою вину.

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області визнав правопорушників винуватими в інкримінованих їм діяннях та призначив покарання у вигляді позбавлення волі. Одному з обвинувачених 7 років, а іншому 7 років 1 місяць.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури