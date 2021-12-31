За вербування найманців для участі у збройному конфлікті у Сирії судитимуть групу осіб

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури завершено досудове розслідування і спрямовано до суду обвинувальний акт стосовно трьох чоловіків за вербування найманців з метою використання у збройних конфліктах, воєнних або насильницьких діях, спрямованих на зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, перешкоджання діяльності органів влади (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 447 КК України).

Встановлено, що з лютого 2020 по березень 2021 року мешканець м. Києва організував схему отримання прибутку з вербування до Сирійської Арабської Республіки громадян України для участі у воєнних та насильницьких діях на боці опозиційно налаштованих військових загонів. Для реалізації своїх намірів він залучив ще двох мешканців Київської області.

Обвинувачені підшукували осіб з числа спортсменів, колишніх військовослужбовців, добровольців, які брали участь в АТО, або тих, хто мав будь-який інший бойовий досвід поводження зі зброєю. За участь у збройному конфлікті на території Сирії найманцям обіцяли грошову винагороду у розмірі від 5000 до 10000 дол США в місяць, залежно від рівня бойової підготовки.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим відділом 2 управління з дислокацією у м. Маріуполь Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За матеріалами Донецької обласної прокуратури