За «відкати» за поставку медичних масок для військовослужбовців судитимуть посадовців ЗСУ та урядовця
Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань завершено розслідування щодо корупційної схеми, яку організував начальник управління медпостачання Командування Медичних сил ЗС України.
Під час розслідування встановлено, що у травні — серпні 2020 року полковник медичної служби у змові з командиром медроти однієї з бригад ЗС України та експосадовцем Держінспекції енергетичного нагляду одержали від підприємця «відкат» за укладення з його фірмою угоди на закупівлю одноразових медичних масок.
Посадовці не лише посприяли укладенню Міністерством оборони України договору з цим підприємством, а й забезпечили прийняття товару без необхідних документів та повну оплату його вартості попри виявлені порушення та недотримання умов договору щодо своєчасності строків постачання.
Вказані особи обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України).
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво здійснювала Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора, оперативний супровід — СБУ.
Справа щодо посередника завершена та направлена до суду у минулому році.