За «відкати» віддав під бізнес нерухоме майно Міністерства Оборони України: викрито одного з начальників Одеського КЕУ

Фігуранта затримали після взяття хабаря розміром 900 доларів. За скоєне посадовцю загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

За словами начальниці відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Валентини Горошко, поліцейські встановили, що начальник одного з відділів Одеського квартирно-експлуатаційного управління командування сил логістики Збройних Сил України підшукав кандидатуру – громадянина, який планував займатися технічним обслуговування автомобілів і потребував місця під бізнес. Майбутньому бізнесмену посадовець запропонував тишком взяти в оренду гаражне приміщення площею 143,1 кв. м і технічний майданчик площею 60 кв. м, що знаходяться на балансі Міністерства Оборони України. Пообіцяв забезпечити швидкий тендер без конкурентів та перемогу в ньому, а в подальшому – безперешкодну підприємницьку діяльність. За свої послуги він запросив 300 доларів і щомісячні відкати у розмірі 200 доларів.

Поліцейські задокументували, як фігурант, виконавши обіцяне, отримав від чоловіка «подяку» двома траншами в сумі 900 доларів, з урахуванням трьох місяців подальшої «співпраці». Після цього ділка затримали і вилучили в нього гроші та інші речі, що становлять інтерес для слідства.

«Ми повідомили фігуранту про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди. Цей злочин кваліфікується за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання вартою з правом внесення застави у розмірі 605600 гривень. Слідчі дії тривають», – розповіла полковник поліції Валентина Горошко.

Заходи поліцейські проводили спільно з оперативниками 7 управління Департаменту військової контррозвідки СБУ, під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Одеське районне управління поліції № 1