За відмову йти до війська «через релігійні переконання» засуджено жителя Хмельницького району

За публічного обвинувачення Хмельницької окружної прокуратури суд визнав винним 35-річного жителя району в ухиленні від призову на військову службу (ст. 336 КК України).

Його засуджено до 3 років позбавлення волі.

У ході судового розгляду прокурором доведено, що чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до проходження військової служби. Однак він категорично відмовився отримувати повістку і не з’явився до ТЦК для відправлення на військову службу.

Свою вину засуджений не визнав. Відмову йти до війська аргументував релігійними поглядами, так як впевнений в тому, що «Бог не хоче, щоб люди брали в руки зброю».

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури