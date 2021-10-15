За виготовлення контрафактного алкоголю поліція Кривого Рогу затримала двох чоловіків

Підозрювані організували виготовлення та збут фальсифікованого алкоголю на території Дніпропетровської області та за її межами.

12 жовтня працівники Криворізького районного управління поліції під процесуальним керівництвом Криворізької центральної окружної прокуратури провели ряд санкціонованих судом обшуків у гаражах, автомобілі та за місцем мешкання фігурантів справи.

За результатами слідчих заходів правоохоронці вилучили речові докази, які вказують на причетність чоловіків до кримінального правопорушення. Зокрема, більше пів тони рідини з різким запахом спирту, майже 3 тис. пляшок з підробленною алкогольною продукцією, та велику кількість марок акцизного податку з ознаками підробки.

Як з’ясували поліцейські, чоловіки використовували недоброякісну сировину, розливали її в ємності з етикетками відомих торгівельних брендів, наклеювали на готовий товар підроблені марки акцизного збору та в подальшому збували сурогат на території області.

Всі речові докази направленні для проведення експертного дослідження.

Порушниками виявилися 37-річні місцеві мешканці. Останніх було затримано в порядку ст. 208. КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні злочину. На даний час вирішується питання щодо обрання чоловікам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даним фактом слідчі проводять досудове розслідування, розпочате за ч.1 та ч. 2 ст.204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч.2 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання з метою збуту або збут підроблених державних цінних паперів) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють джерела постачання сировини, а також інших осіб причетних до незаконної діяльності. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції