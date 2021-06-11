За виготовлення сурогатного алкоголю у Харкові судитимуть чоловіка (фото)

Харківською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактами незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також незаконного транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв (ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України).

У рамках кримінального провадження Харківською обласною прокуратурою спільно з співробітниками Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області припинено діяльність цеху з виготовлення незаконного виготовлення алкогольної продукції, який розташовано у одному з гаражів гаражного кооперативу на території м. Харкова.



Виробництво сурогату здійснювалося шляхом змішування спиртовмісних сумішей невідомого походження з водою, ароматизаторами та іншими харчовими домішками, які в подальшому розливалися у пластикові пляшки ємністю 5 та 10 літрів.



Реалізація алкогольного фальсифікату під виглядом «коньяку» та «горілки» здійснювалася через мережу інтернет, а доставка фальсифікату відбувалась через кур’єрську службу.

У ході проведення обшуків за місцем розташування підпільного цеху та помешкання горе-підприємця виявлено та вилучено з незаконного обігу вилучено 540 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв, харчові добавки та обладнання для їх виготовлення.

Відповідно до висновку експертизи, проведеної у ході досудового розслідування, вказані алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ.

За результатами досудового розслідування обвинувальний акт спрямовано до суду для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури