За виготовлення та збут дитячого порно арештовано 58-річного жителя Дніпра

Чоловік підозрюється у розповсюдженні зображень та відеофайлів з ознаками дитячої порнографії. Його злочинна діяльність тривала протягом двох останніх років.

Встановлено, що чоловік систематично завантажував файли за допомогою файлообмінників з мережі Інтернет, а надалі розміщав їх для загального доступу іншим користувачам.

Злочинну діяльність підозрюваного викрили працівники управління міграційної поліції та слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області. 28 травня за місцем його мешкання відбувся обшук, в ході якого поліцейські вилучили жорсткі диски, флеш-накопичувачі та мобільний телефон. За висновками мистецтвознавчої та комп’ютерно-технічної експертизи вилучені предмети містили файли з ознаками дитячої порнографії.

Слідство зібрало докази та 27 жовтня чоловіку вручили повідомлення про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 301-1 Кримінального кодексу України (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження). Наступного дня підозрюваному судом обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб. Йому загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області