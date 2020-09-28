За вихідні патрульні у Києві виявили 13 осіб з таблетками, грибами та речовинами, схожими на наркотичні

Підозрілий пакунок на ім’я сина виявив громадянин у поштовій скриньці на вулиці Градинській. Батько змусив сина показати вміст, а побачивши — викликав патрульних. У пакунку виявили пакет з таблетками, схожими на наркотичні.

У Подільському районі, на вулиці Замковецькій, патрульні виявили у громадянина банку з речовиною рослинного походження, зі слів чоловіка – канабіс.

Схожу речовину, розфасовану в пакети, виявили патрульні вчора вдень у 21-річного громадянина на Дарницькій площі.

Сьогодні вночі патрульні зупинили автомобіль Dacia, який рухався на вулиці Лаврській без увімкненого ближнього світла фар. Під час оформлення адміністративних матеріалів водій помітно нервував, і не дарма, адже при собі він мав паперові згортки з грибами, ймовірно наркотичної дії.

У всіх випадках патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

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