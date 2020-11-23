За викрадення автівки поліцейські Київщини оперативно затримали жінку
У місті Миронівка, поки господар будинку спав, гостя викрала мобільний телефон та заволоділа його автівкою. Тоді зловмисниця зачинила власника у будинку та зникла в невідомому напрямку.
Вранці потерпілий із заявою про скоєний злочин звернувся до поліції.
Працівники Миронівського відділу поліції відразу розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів та виявили зловмисницю, викрадений автомобіль у сусідньому Богуславському районі.
Як з’ясувалось, того дня чоловік прихистив у будинку жінку, якій ніде було переночувати, натомість вона вночі викрала його телефон та автомобіль «Opel», що був припаркований на дворі.
Викрадачкою виявилась 34-річна мешканка міста Богуслав.
Поліцейські вилучили крадений мобільний телефон та авто у якості речового доказу. Автівку помістили на майданчик тимчасового тримання.
За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. За скоєне їй загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.