За викрадення автівки поліцейські Київщини оперативно затримали жінку

У місті Миронівка, поки господар будинку спав, гостя викрала мобільний телефон та заволоділа його автівкою. Тоді зловмисниця зачинила власника у будинку та зникла в невідомому напрямку.

Вранці потерпілий із заявою про скоєний злочин звернувся до поліції.

Працівники Миронівського відділу поліції відразу розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів та виявили зловмисницю, викрадений автомобіль у сусідньому Богуславському районі.

Як з’ясувалось, того дня чоловік прихистив у будинку жінку, якій ніде було переночувати, натомість вона вночі викрала його телефон та автомобіль «Opel», що був припаркований на дворі.

Викрадачкою виявилась 34-річна мешканка міста Богуслав.

Поліцейські вилучили крадений мобільний телефон та авто у якості речового доказу. Автівку помістили на майданчик тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. За скоєне їй загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Поліція Київської області