За викрадення понад ₴400 тис. та незаконне зберігання амфетаміну мешканця Сєвєродонецька засуджено до 5 років позбавлення волі 

За принципової позиції прокурорів Сєвєродонецької місцевої прокуратури чоловіка засуджено до 5 років позбавлення волі за крадіжку

грошових коштів у великих розмірах, придбання та зберігання психотропної речовини без мети збуту (ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 309 КК України).

Прокурори довели, що у березні 2020 року у м. Сєвєродонецьку 34-річний місцевий мешканець, маючи дублікат ключів, які залишилися у нього без відома власника, з корисливих мотивів вночі проник до чужого гаражного приміщення та таємно викрав грошові кошти у сумі понад 400 тис. гривень. Після цього обвинувачений зник з місця вчинення злочину та розпорядився викраденим майном на власний розсуд.

Крім того, чоловік обвинувачувався у тому, що незаконно придбав психотропну речовину – амфетамін загальною масою понад 0,2 г та зберігав за місцем свого проживання.

Під час проведення санкціонованого обшуку правоохоронці виявили та вилучили порошкоподібну речовину у його квартирі.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області погодився з доводами прокурора та визнав обвинуваченого винним у вчиненні інкримінованих злочинів.

Довідково: на даний час вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження – 30 днів із дня проголошення вироку.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури