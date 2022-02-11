За викрадення військового майна до 6 років тюрми засуджено екскомандира взводу військової частини на Тернопільщині

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Тернопільської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону Тернопільський міськрайонний суд ексвійськовослужбовця засуджено до 6 років позбавлення волі.

Колишнього начальника зв’язку – командира взводу зв’язку однієї з військових частин Тернопільщини визнано винним у привласненні військового майна, що заподіяло істотну шкоду (ч. 3 ст. 410 КК України).

У суді прокурори довели, що військовослужбовець-контрактник у грудні 2019 року виніс з місця служби військове майно – радіостанції портативні спеціального призначення та ноутбук із програмним забезпеченням. Вартість викраденого становила 286,9 тис грн.

Також судом задоволено цивільний позов прокурора в інтересах держави в особі військової частини та стягнув з обвинуваченого 262,5 тис грн.

За матеріалами Спеціалізованої прокуратури

у військовій та оборонній сфері Західного регіону