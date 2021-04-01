За вимагання 4 тис. доларів судитимуть працівників однієї з житлово-експлуатаційних дільниць

Святошинською окружною прокуратурою м. Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно начальника житлово-експлуатаційної дільниці одного з комунальних підприємств Києва та майстра цієї ж дільниці, які обвинувачуються в отриманні 4 тис. доларів США неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовці зажадали неправомірну вигоду від громадянина, який переобладнав свою квартиру під стоматологічний кабінет, за ненаправлення документів для притягнення його до відповідальності за порушення містобудівного законодавства та надання відповідних дозволів.

Під час контролю за вчиненням злочину задокументовано одержання майстром, залученого керівником у якості посередника, всієї суми неправомірної вигоди, а саме 4 тис. доларів США, що у гривневому еквіваленті становить близько 100 тис. гривень.

Наразі обвинувальний акт відносно двох обвинувачених скеровано до Святошинського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

За вчинене обвинуваченим загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Заходи з викриття правопорушення проводилися спільно з працівниками Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура