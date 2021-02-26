За вимагання грошей та незаконне позбавлення волі двох вінничан взято під варту

За процесуального керівництва Вінницької місцевої прокуратури повідомлено про підозру двом жителям обласного центру, які підозрюються у вимаганні та незаконному позбавленні волі людини (ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 146 КК України), до них застосовані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Слідством установлено, що двоє чоловіків, діючи за попередньою змовою, неодноразово погрожували потерпілому насильством, залякували його, вимагаючи передати їм грошові кошти в сумі 20 000 гривень.

На цей час у кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії, вживаються заходи до встановлення всіх обставин події.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури