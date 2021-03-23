За вимагання хабарів у підлеглих затримано головного «рибного» посадовця Кіровоградщини (відео)

ДБР викрило в. о. начальника Управління Державного агентства рибного господарства у Кіровоградській області на організації вимагання неправомірної вигоди у сумі 50 000 гривень від трьох підлеглих, погрожуючи звільненням із займаних посад та можливим притягненням до відповідальності правоохоронними органами. Через тиск керівника один із підлеглих звільнився із займаної посади, а інший звернувся із заявою до ДБР.

В результаті комплексу слідчих дій посадовця було затримано в службовому кабінеті після одержання другої частини неправомірної вигоди у сумі 25 000 гривень. Крім того, в ході проведення обшуків у службовому кабінеті та за місцем проживання фігуранта виявлені грошові кошти, які посадовець отримав раніше.

Наразі вирішуються питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Також перевіряється причетність до вказаного злочину інших посадових осіб Управління Державного агентства рибного господарства у Кіровоградській області.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Дії посадовця кваліфіковані за статтею одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора оперативний супровід – УСР ДСР НП України.

ДБР