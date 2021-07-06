За вимагання хабаря у Запоріжжі затримано підполковника поліції

Заступника начальника з превентивної діяльності одного з відділів запорізької поліції викрито на вимаганні та одержанні хабарів.

Працівники Запорізького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ та Державного бюро розслідувань, під процесуальним керівництвом прокуратури, встановили причетність одного з посадовців поліції Запоріжжя до корупційних дій.

Заступник начальника з превентивної діяльності одного з відділів Запорізького районного управління поліції забажав щомісяця 35 000 гривень «відкату» з місцевого мешканця. Хабар в обмін на безперешкодне ведення підприємницької діяльності.

Після одержання другої частини вищезазначеної неправомірної вигоди – 17 000 гривень — 36-річного поліцейського затримали у службовому кабінеті. Слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, готують йому оголошення про підозру за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини фігурантові загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України