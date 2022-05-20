За вимагання хабаря затримали посадовицю однієї з дослідницьких станцій Закарпаття

Вчора, 19 травня, слідчі Головного управління поліції Закарпаття, спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань та за процесуального керівництва прокуратури, задокументували факт корупційних дій особи з числа керівництва однієї з дослідницьких станцій на Берегівщині.

Встановлено, що 58-річна жінка вимагала у суб’єкта господарської діяльності за укладення договору на оренду землі 1000 євро.

Відтак, за попередньою домовленістю, оплата за безперешкодне підписання договору на оренду ділянки площею 10 га проходила в два етапи. Спочатку фігурантка отримала завдаток — 10% від загальної суми, а наступного дня — решту.

Жінку затримали саме під час отримання нею другої частини неправомірної вигоди. Гроші, отримані незаконним шляхом, вилучено.

За цим фактом в поліції відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Фігурантку помістили до ізолятора тимчасового тримання та вже повідомили їй про підозру у вчиненні вказаного злочину.

Відповідно до санкції статті посадовиці загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області