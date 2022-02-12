За вимагання коштів у жителів Конотопа судитимуть чотирьох учасників організованої групи

Сумською обласною прокуратурою затверджено та 9 лютого 2022 року направлено до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої групи, які вимагали кошти в жителів м. Конотоп (ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, 36-річний конотопчанин у серпні 2021 року створив організовану групу з метою отримання доходу шляхом вимагання коштів з осіб, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності та можуть бути причетні до протиправних дій. До такої злочинної діяльності чоловік залучив трьох знайомих.

Діючи у складі організованої групи, обвинувачені, залякували та били потерпілих, погрожуючи їм фізичною розправою, вимагали кошти. Зокрема задокументовано як учасники групи вимагали по 5 тис. грн з двох місцевих чоловіків. Побоюючись за своє життя, потерпілі сплачували данину вимагачам. Діяльність групи припинено в грудні 2021 року.

Протиправну діяльність осіб викрито за матеріалами та оперативним супроводом Управління стратегічних розслідувань у Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції із залученням спецпідрозділу КОРД співробітниками Конотопського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура