За вимагання «відкату» за укладення договору на Луганщині судитимуть керівника підприємства – депутата міськради

Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно директора комунального підприємства, який є депутатом міської ради, за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, керівник установи організував корупційну схему під час закупівлі деревини. За укладання договору постачання товару та безперешкодне проведення розрахунків він вимагав від представника комерційного підприємства «відкат». Його розмір складав 10% від загальної суми договору. Грошові передавалися двома траншами.

Правоохоронці затримали посадовця у липні 2021 року у порядку ст. 208 КПК України під час одержання другої частини коштів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області, оперативний супровід – Головним відділом по боротьбі з корупцією й організованою злочинністю ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За вчинене підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури