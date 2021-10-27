За вирубку дерев у заповідній зоні на Тернопільщині судитимуть керівника управління лісового та мисливського господарства

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно керівника Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, обвинувачений не забезпечив охорони лісів підприємств, що належать до сфери управління Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства, від незаконних рубок.

Посадовець «не помітив» вирубування дерев на території об’єктів природно-заповідного фонду, а саме: лісового заказника загальнодержавного значення «Суразька дача», національного парку «Кременецькі гори», ботанічних заказників загальнодержавного значення «Яблунівський» та «Дача Галілея». За висновками експертів незаконною вирубкою дерев у заповідній зоні державі завдано понад 2,1 млн грн збитків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Львові.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Тернопільської обласної прокуратури