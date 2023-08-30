За впровадження рашистських стандартів повідомлено про підозру п’ятьом «керівникам» окупаційних шкіл на Луганщині, трьох – судитимуть

За процесуального керівництва Щастинської, Сватівської та Старобільської окружних прокуратур повідомлено про підозру п’ятьом педагогам Луганщини, які обійняли «керівні посади» у захоплених навчальних закладах.

Їхні дії кваліфіковано як колабораційна діяльність (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, до повномасштабного вторгнення троє з підозрюваних були директорами шкіл. Навесні 2022 року вони почали співпрацювати з ворогом та продовжили очолювати заклади освіти, які було перепідпорядковано окупаційній владі. На сьогодні це – так звані «Райгородська середня школа», «Бахмутівська школа» й «Білокуракинська школа № 1».

Погодилася працювати на «лнр» і ексзавідувачка дитячого садочка № 7 зі Старобільська. Після окупації міста вона стала директором так званої «Старобільської спеціалізованої середньої школи № 3».

«Заступником директора» незаконно створеної окупантами «Лиманської середньої школи» стала колишня вчителька початкових класів цього навчального закладу.

Підозрювані пройшли перекваліфікацію в росії та організували впровадження стандартів освіти держави-агресора. При цьому підручники українською мовою були вилучені, а в процесі навчання вони повністю заперечують існування культурних цінностей українського народу, його традицій, мови й державності.

Стосовно ще трьох директорів так званих «Гречишкінської школи», «Станично-Луганської гімназії» та «Новопсковського аграрного коледжу» обвинувальні акти скеровано до суду.

Обвинувачені беруть участь у зйомках пропагандистських сюжетів та висловлюють вдячність російським «волонтерам».

Зазначимо, що після захоплення територій регіону українські школи перейменовані у так звані «державні загальноосвітні заклади лнр».

Наразі усі восьмеро громадян перебувають у розшуку.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Щастинської, Сватівської

та Старобільської окружних прокуратур)