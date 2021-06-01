За втручання прокуратури розшукано понад 20 засуджених, які ухиляються від відбування кримінального покарання

Ще 25 осіб оголошено в розшук

Організація належного і своєчасного розшуку засуджених, які ухиляються від відбування кримінального покарання, перебуває на особливому контролі обласної прокуратури.

Невідворотність покарання є одним з головних принципів кримінального процесу, адже саме вона має головний вплив на осіб, які мають на меті вчинити кримінальне правопорушення.

Обласною прокуратурою постійно вживаються заходи, спрямовані на належне та своєчасне виконання вироків судів, за якими осіб засуджено до кримінальних покарань, у тому числі не пов’язаних з позбавленням волі. Вказані заходи спрямовані на те, щоб кожна особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, понесла кримінальну відповідальність.

Протягом квітня-травня 2021 року органами обласної прокуратури проведено результативні перевірки в діяльності територіальних підрозділів Національної поліції в області з розшуку засуджених, які ухиляються від відбування кримінального покарання. Під час перевірок виявлено суттєві порушення вимог закону, які в сукупності призводять до незабезпечення ефективного розшуку таких осіб, та сприяють їм у тривалому ухиленні від призначеної судом міри покарання.

За результатами цих перевірок керівникам територіальних підрозділів поліції внесено понад 60 документів реагування. У результаті виконання вимог зазначених документів реагування активізовано розшук більше 200 засуджених, які ухиляються від відбування кримінального покарання, а також розшукано більше 20 таких засуджених. Крім того, понад 25 засуджених оголошено у розшук.

Робота на цьому напрямі триває.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури