За втручання столичної прокуратури попереджено стягнення з київського бюджету понад ₴670 мільйонів

За участі Київської міської прокуратури Північний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції, яким зі столичного бюджету стягнуто на користь юридичної особи більше 670 млн грн.

Господарський суд міста Києва у грудні 2019 року задовольнив позов комерційної структури та стягнув з Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 671,5 млн грн як збитки, спричинені розірванням інвестиційного договору щодо комплексної реконструкції Харківської площі у столиці, яка не була проведена.

Спір у цій справі стосується безпідставного стягнення з місцевого бюджету значної суми коштів. У зв’язку з цим, Київська міська прокуратура у 2020 році здійснила вступ у вказану справу в інтересах держави в особі Департаменту на стадії апеляційного провадження.

27 травня 2021 року після тривалого судового розгляду справи Північний апеляційний господарський суд підтримав позицію прокуратури щодо безпідставності стягнення грошових коштів та відсутності вини державних органів та, як наслідок, рішення суду першої інстанції скасував та у позові комерційної структури відмовив.

Київська міська прокуратура