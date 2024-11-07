За виготовлення та розповсюдження порнографії судитимуть мешканку Прикарпаття

Прокурори Коломийської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 23-річної мешканки Снятинської територіальної громади за фактами легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також виготовлення, розповсюдження та збуту порнографічних предметів (ч. 1 ст.209, ч.ч.1, 2, 3 ст. 301 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачена упродовж 2023 року розповсюджувала у мережі Інтернет фото- та відеоматеріали порнографічного характеру, створені за її участю.

Вона виклала на одному з Telegram-каналів понад 20 таких матеріалів та одержувала кошти за надання доступу до їх перегляду.

За вказане правопорушення їй загрожує до семи років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вирком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура