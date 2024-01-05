За виготовлення та збут метамфетаміну у великих розмірах судитимуть п’ятьох рівнян

Слідчі слідчого управління ГУНП в Рівненській області закінчили досудове розслідування за фактом організації нарколабораторій, незаконного виробництва, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів у великих розмірах, прекурсорів в особливо великих розмірах організованою групою та скерували до суду обвинувальний акт стосовно 5 рівнян.

Нагадаємо, 49-річний рівнянин, раніше судимий за майнові злочини, налагодив «наркобізнес»: до незаконної діяльності залучив п’ятьох знайомих віком від 25 до 48 років. Зловмисники облаштували мережу нарколабораторій у Рівному та Рівненському районі: купували в особливо великих розмірах прекурсори та виробляли метамфетамін. Виготовлені наркотики ділки збували на території області.

Їхню незаконну діяльність правоохоронці припинили наприкінці червня минулого року.

Під час санкціонованих обшуків у фігурантів поліцейські виявили та вилучили лабораторне обладнання, метамфетамін, близько 10 кілограмів прекурсорів, понад 300 тисяч гривень у різній валюті, 49 банківських карток, чорнові записи, мобільні телефони фігурантів та інші суттєві докази.

Досудове розслідування за ч. 2 ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313 КК України здійснювали слідчі слідчого управління ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу працівників управління стратегічних розслідувань регіону та за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

За скоєне обвинуваченим, які у скоєному не зізнаються, загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області