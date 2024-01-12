За вимагання $1000 хабаря затримали начальника управління регіонального відділення Фонду держмайна

За грошову винагороду посадовець обіцяв підприємцям відшукати приміщення під оренду, сприяння під час проведення тендерних процедур, укладання договору та невтручання в подальшу господарську діяльність.

Схему вимагання неправомірної вигоди, яку запровадив очільник управління орендних відносин одного з регіональних відділень Фонду державного майна України, викрили слідчі Печерського управління поліції спільно з співробітниками Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури та за сприяння Департаменту економічної безпеки та ризик-менеджменту Фонду держмайна України.

За даним слідства, посадовець вимагав від підприємців хабар за надання в довгострокову оренду нерухомого майна державної форми власності на території його відповідальності. В свою чергу, чоловік обіцяв відшукати приміщення під оренду, сприяння під час проведення тендерних процедур, укладання договору та невтручання в подальшу господарську діяльність.

Використовуючи своє службове становище, правопорушник успішно реалізував корупційну схему. Правоохоронці затримали його щойно посадовець отримав обумовлену неправомірну вигоду у розмірі 1 тис доларів США від приватного підприємця столичного регіону за здачу в оренду приміщення під заклад громадського харчування.

Слідчі Печерського управління поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва