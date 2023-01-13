За вимагання 1500 доларів на Миколаївщині затримали так званого «смотрящого» та його спільника

За скоєне затриманим може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Один із затриманих позиціонує себе так званим «смотрящим» за містом. Його спільник – звільнився влітку 2022 року з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вбивство. Зловмисники упродовж певного часу погрожували місцевому мешканцю, змушуючи надати їм 1500 доларів США, які він начебто їм заборгував. Чоловік звернувся за допомогою та захистом до поліції. Правоохоронці задокументували кожен крок злочинної діяльності вимагачів.

Учора, 12 січня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області, слідчі слідчого управління обласної поліції за силової підтримки роти поліції спеціального призначення затримали двох учасників угруповання у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Так званого «смотрящого» затримали під час отримання від громадянина коштів. Його спільника – за місцем його проживання.

Вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

За скоєне може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України