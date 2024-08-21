За вимагання $6000 з військовослужбовця поліція та СБУ затримали жителя Запоріжжя

Підозрюваний погрожував дніпрянину та членам його родини фізичною розправою, підпалом майна та вимагав гроші за неіснуючий борг.

Оперативники встановили, що фігурант запропонував потерпілому за грошову винагороду виготовити документи, які надають відстрочку від проходження військової служби – так званого посвідчення волонтера. Коли 27-річний чоловік відмовився, зловмисник став вимагати грошові кошти у сумі 6 тис. доларів, які потерпілий нібито заборгував за виготовлення документу.

17 серпня оперативники міста спільно з працівниками Департаменту військової контррозвідки Служби Безпеки України в Дніпропетровській області затримали фігуранта під час отримання коштів, в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Дніпровського районного управління поліції повідомили 33-річному затриманому про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції