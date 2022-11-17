За вимагання 7 тис. доларів судитимуть працівника підрозділу охорони теруправління служби судової охорони

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно працівника підрозділу охорони територіального управління служби судової охорони у місті Києві та Київській області за фактом вимагання грошових коштів та незаконного поводження з бойовими припасами (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України).

Розслідуванням встановлено, що громадянин мав перед обвинуваченим цивільно-правові зобов’язання, після виконання яких чоловік почав вимагати від особи сплатити йому ще 7 тис доларів США за надуманими підставами. При цьому він чинив на потерпілого психологічний тиск та погрожував йому насильством.

У вересні 2022 року прокурори Київської обласної прокуратури спільно зі слідчими та оперативниками викрили працівника судової охорони при отриманні частини грошових коштів у розмірі 20 тис. грн. У ході обшуку в обвинуваченого виявлено та вилучено боєприпаси.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ТУ ДБР розташованого у м. Києві за оперативного супроводу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура