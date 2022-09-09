За вимагання $7 тис. затримано працівника підрозділу охорони теруправління служби судової охорони

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури затримано працівника підрозділу охорони територіального управління служби судової охорони у місті Києві та Київській області за фактом вимагання грошових коштів (ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, громадянин мав перед затриманим цивільно-правові зобов’язання, після виконання яких затриманий почав вимагати від особи сплатити йому ще 7 тис доларів США за надуманими підставами. При цьому він чинив на потерпілого психологічний тиск та погрожував йому насильством.

Прокурори Київської обласної прокуратури спільно зі слідчими та оперативниками затримали працівника судової охорони у порядку ст. 208 КПК України при отриманні частини грошових коштів у розмірі 20 000 грн.

У ході невідкладного обшуку у затриманого виявлено та вилучено боєприпаси. Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо повідомлення вказаній особі про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР розташованого у м. Києві за оперативного супроводу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура