За вимагання $7 тис. затримано працівника підрозділу охорони теруправління служби судової охорони

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За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури затримано працівника підрозділу охорони територіального управління служби судової охорони у місті Києві та Київській області за фактом вимагання грошових коштів (ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, громадянин мав перед затриманим цивільно-правові зобов’язання, після виконання яких затриманий почав вимагати від особи сплатити йому ще 7 тис доларів США за надуманими підставами. При цьому він чинив на потерпілого психологічний тиск та погрожував йому насильством.

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Прокурори Київської обласної прокуратури спільно зі слідчими та оперативниками затримали працівника судової охорони у порядку ст. 208 КПК України при отриманні частини грошових коштів у розмірі 20 000 грн.

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У ході невідкладного обшуку у затриманого виявлено та вилучено боєприпаси. Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо повідомлення вказаній особі про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР розташованого у м. Києві за оперативного супроводу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура

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