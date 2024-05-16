За вимагання ₴72 тис. за оренду приміщення судитимуть керівника та начальника відділу держпідприємства НАН України

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно керівника та начальника відділу державного підприємства Національної академії наук України за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачені вимагали у підприємця-громадянина Польщі 72 000 гривень за укладення договору про оренду приміщення.

Крім того, за безперешкодне користування орендованим приміщенням їм потрібно було щомісяця платити по 20 000 гривень.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Київська міська прокуратура