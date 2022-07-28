За вимагання «боргу» та побиття підприємця судитимуть «кримінального авторитета» та його спільників

Прокурори Житомирської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно групи осіб, за участі так званого «кримінального авторитету», причетних до вимагання неіснуючого боргу від підприємця та його побиття.

Раніше ми повідомляли, що кримінальні події відбувалися у місті Новоград-Волинському. Місцевий житель, аби «вибити» із знайомого підприємця кошти, які він нібито заборгував, звернувся за допомогою до неодноразово судимого «кримінального авторитету».

Взявши на себе роль «організатора» «вибивання» боргу, він залучив ще трьох «братчиків», на яких мав вплив. Фігуранти провадження, вимагаючи від підприємця гроші, неодноразово погрожували та щоразу збільшували суму, від 3 – до 7 тис. доларів США.

Однак потерпілий не погоджувався на висунуті зловмисниками умови. Тоді обвинувачені перейшли від слів – до діла: під час чергової зустрічі у квітні цього року побили підприємця та заподіяли йому значних ножових поранень.

Наразі органом досудового розслідування усім п’ятьом особам висунуто обвинувачення. Зокрема, новоград-волинцю, який звернувся до «кримінального авторитету», інкримінують злочин за ч. 1 ст. 255-3 КК України (звернення до особи, яка завідомо може здійснювати злочинний вплив, з метою застосування такого впливу). «Кримінальному авторитету» висунуто обвинувачення у поширенні у суспільстві злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-1 КК України). Крім скоєння цього злочину, його та ще трьох поплічників обвинувачують у вимаганні передачі чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, із застосування насильства, небезпечного для життя і здоров’я особи, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

Кримінальні розбірки викрито за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, співробітниками Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Найполіції України та Головного управління Нацполіції в області, яке проводило досудове розслідування.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури