За вимагання грошей з погрозою знищення майна затримано керівника слідчого підрозділу райуправління поліції Києва

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру керівнику слідчого підрозділу одного з районних управлінь ГУ НП в м. Києві за фактом вимагання грошових коштів.

Згідно з матеріалами слідства, 42-річний правоохоронець у липні 2022 року звернувся до керівника приватного підприємства, яке надає медичні послуги, у тому числі із замісної терапії, та почав вимагати грошові кошти у сумі 1500 тис. доларів США в місяць за невтручання у його господарську діяльність.

У разі відмови поліцейський погрожував наслідками у виді підпалу приміщення або знищення майна потерпілого іншим способом.

У ході досудового розслідування зафіксовано низку фактів отримання грошових коштів правоохоронцем.

Під час отримання чергової частини коштів у розмірі 1500 доларів США поліцейського затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводження Київського міського управління ДВБ Національної поліції.

Київська міська прокуратура