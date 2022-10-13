За вимагання грошових коштів на Черкащині судитимуть учасника злочинного угруповання
Прокурорами Черкаської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт за обвинуваченням учасника злочинного угруповання за фактом вимагання від осіб грошових коштів (ч. 4 ст. 189 КК України).
За даними слідства обвинувачений, увійшовши до складу організованої групи, разом з іншими її учасниками впродовж 2020 року на території м. Черкаси систематично вимагали від підприємців та фізичних осіб, які здійснювали торгівлю на одному з ринків міста, грошові кошти, а в разі їх несплати – погрожували застосуванням фізичного насильства та знищенням товару чи іншого майна.
Обвинувачений переховувався від органу досудового розслідування майже 2 роки та у вересні 2022 року був затриманий, після чого йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Довідково: санкцією ч. 4 ст. 189 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Черкаської обласної прокуратуриTweet