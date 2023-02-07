За виправдовування дій окупантів та поширення російської пропаганди судитимуть двох мешканців столичного регіону

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальних провадженнях відносно двох громадян України за фактами поширення інформації, яка містить виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, киянин та мешканець Київської області після початку повномасштабного вторгнення збройних сил РФ в Україні, використовуючи власні акаунти у соціальних мережах, поширювали матеріали на підтримку дій країни-агресора та виправдовували її дії проти України.

Підозрювані розміщували на своїх сторінках відео проросійського характеру, у тому числі записи блогера-мільйонника, який веде інформаційну війну проти України та поширює фейки російської пропаганди.

Висновками судових лінгвістичних експертиз підтверджено, що тексти опублікованих матеріалів та відео мають пропагандистський характер та спрямовані на виправдання, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України.

За результатами досудових розслідувань обвинувальні акти відносно вказаних осіб направлено до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура