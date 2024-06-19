За виправдовування російської агресії та поширення символіки «совєтів» судитимуть мешканку м. Валки

Богодухівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 51-річної жінки за фактами поширення, а також публічного використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, виправдовування, визнання правомірної збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 436-1, ч. 1 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, ще з 2021 року мешканка м. Валки на власних сторінках у соціальних мережах, у тому числі заборонених в Україні, поширювала дописи, які містять зображення символіки комуністичного тоталітарного режиму. На світлинах, зокрема, зображені серп і молот, георгіївська стрічка, п’ятикутна зірка, прапор і герб СРСР. Фотографії жінка супроводжувала підписами, вітаючи своїх читачів «с праздником Великого Октября».

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну обвинувачена стала активною учасницею проросійських чатів у Telegram. Там жінка ділилася своєю позицією — запевняла інших користувачів, що президент рф «гуманный», стверджувала, що «Харьков скоро будет россией» та повторювала тези роспропаганди.

Обвинувачена негативно висловлювалась про українських патріотів та схвалювала дії російських військових на території нашої держави. Протиправний характер висловлювань зловмисниці підтверджено відповідним висновком експертизи.

Жінку судитимуть у Валківському районному суді Харківської області. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

Досудове розслідування — СВ відділення поліції №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура