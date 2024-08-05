За забруднення атмосферного повітря судитимуть директора товариства на Кіровоградщині

За процесуального керівництва прокурорів Знам’янської окружної прокуратури обвинувальний акт стосовно директора одного з товариств за забруднення атмосферного повітря, що створило небезпеку життю, здоров’ю людей та довкіллю, скеровано до суду (ч. 1 ст. 241 КК України).

Слідством встановлено, що концентрація формальдигідів, які утворювались та потрапляли до атмосферного повітря під час здійснення товариством господарської діяльності, у межі санітарно-захисної зони підприємства, розташованого в населеному пункті, у 20 разів перевищувала допустиму норму.

Протиправні дії посадовця призвели до випадків захворювання верхніх дихальних шляхів потерпілої особи, яка мешкає у безпосередній близькості до товариства.

Нагадуємо, що відповідно до санкції статті обвинуваченому загрожує обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування – Кропивницький РУП ГУНП в області.

Кіровоградська обласна прокуратура